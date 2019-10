Realme X2 Pro: Με Dual Stereo Speakers, Dolby Atmos και 50W SuperVOOC

Η Realme ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το πρώτο της πραγματικό flagship killer και μάλιστα θα το διαθέσει και στις αγορές της Ευρώπης. Για την προώθηση του Realme X2 Pro η εταιρεία χρησιμοποιεί μία ιδιαίτερη τακτική. Αρχικά, αποκάλυπτε ένα νέο χαρακτηριστικό κάθε μέρα και τώρα συνεχίζει να μας βομβαρδίζει με πληροφορίες στο Twitter.

Μέσω της ιστοσελίδας που έχει δημιουργήσει η εταιρεία, μάθαμε ότι το Realme X2 Pro θα είναι το πρώτο smartphone σε αυτό το εύρος τιμής το οποίο θα είναι εξοπλισμένο με τον Snapdragon 855+, θα έχει οθόνη με 90Hz ρυθμό ανανέωσης, θα υποστηρίζει την πιο γρήγορη φόρτιση στην Ευρώπη, και θα έχει τετραπλή πίσω κάμερα 64MP με υποστήριξη 20x υβριδικού ζουμ.

📢You don't need headphones to hear the best sound quality with your realme X2 Pro

🤖Our best smartphone will allow you to enjoy an immersive experience thanks to Dual Stereo Speakers with Dolby Atmos and Certified Hi-Res Sound Quality.https://t.co/a2vwKml83N#realmeX2Pro pic.twitter.com/FMaUoWGKLR

— realme Europe (@realmeeurope) October 4, 2019