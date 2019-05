Redmi K20/K20 Pro: Θα κυκλοφορήσουν εκτός Κίνας ως Xiaomi Mi9 T/Mi9 T Pro και Pocophone F2/F2 Pro;

Τα Redmi K20 ανακοινώθηκαν επίσημα εχθές και κυκλοφορούν ήδη στην Κίνα. Χάρη στο promotion που έκαναν τα στελέχη της Redmi στο Weibo, αρκετός κόσμος είναι ενθουσιασμένος με αυτές τις flagship-killer συσκευές. Ωστόσο, από ότι φαίνεται σε μερικές αγορές το Redmi K20 δεν θα κυκλοφορήσει υπό την επωνυμία του συγκεκριμένου sub-brand της Xiaomi.

Σύμφωνα με αναφορές, το Redmi K20 Pro θα κυκλοφορήσει στην Ινδία ως το Pocophone F2 Pro και η στάνταρ έκδοση του K20 θα λέγεται Pocophone F2. Ανεξάρτητα από την ονομασία των συσκευών, λέγεται ότι θα κρατήσουν τις εκπληκτικά χαμηλές τιμές τους.

And almost certain, darlings. The Redmi K20 is indeed likely to be the Poco F2. The SD 855 edition is likely to be called F2 Pro and the SD730 just F2. And the prices will be astonishing!

— Tech Auntyji (@techauntyji) May 29, 2019