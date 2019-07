Redmi K20 Pro: Ο VP της εταιρείας διαφημίζει το slow motion της συσκευής με το #BottleCapChallenge

Τα Redmi K20 έχουν κυκλοφορήσει εδώ καιρό, και στις αγορές εκτός Κίνας διατίθενται με το όνομα Xiaomi Mi 9T, με την Pro έκδοση να βρίσκεται ακόμη σε αναμονή. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία δεν σταματά να προωθεί τις συσκευές με κάθε τρόπο.

Αυτή τη φορά, ο αντιπρόεδρος της Xiaomi Global, Manu Kimar Jain, δημοσίευσε ένα βίντεο με το οποίο προωθεί το Redmi K20 Pro διαφημίζοντας τη δυνατότητα καταγραφής βίντεο σε αργή κίνηση και το spash proof coat.

Ο Jain εκμεταλλεύτηκε το #BottleCapChallenge, το οποίο είναι viral αυτή την εποχή χάρη στο Jason Statham, για να διαφημίσει τη συσκευή. Στο βίντεο χρησιμοποιεί ένα μπουκλαί που κάθε άλλο παρά κατάλληλο για το challenge θα το χαρακτήριζε κανείς.

I am sure you've heard of #BottleCapChallenge.

So here’s my attempt. 😎 But it's a different one. You’ll see #RedmiK20Pro making a special appearance. 😍

Shot on #RedmiK20 Pro @ 960 FPS. 😎 Do note the awesome P2i splash proof coating 💦

RT if u wanna see another attempt. 😉 pic.twitter.com/Lo1S4uZyZh

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) July 6, 2019