Redmi K30: Θα έχει τετραπλή κάμερα σε κυκλικό module σαν του OnePlus 7T

Η εταιρεία λάνσαρε τα Redmi K20 ως flagship killer 2, και όχι άδικα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στα Redmi K30, τα οποία θα παρουσιάσει η κατασκευάστρια κάποια στιγμή μέσα στον Δεκέμβριο.

Σχεδιασμός και χαρακτηριστικά

Γνωρίζουμε αρκετά για το smartphone, αλλά πλέον είμαστε σε θέση να ξέρουμε σχεδόν τα πάντα για τον σχεδιασμό του. Αρχικά, η μπροστά πλευρά του Redmi K30 μοιάζει ιδιαίτερα με αυτή του Samsung Galaxy S10+, διαθέτει διπλό punch hole και όσο το δυνατόν μικρά bezels.

Τώρα αποκαλύφθηκε και η πίσω μεριά του smartphone. Σύμφωνα με ένα διάγραμμα που διέρρευσε, το Redmi K30 θα έχει κυκλικό module, παρόμοιο με αυτό του OnePlus 7T. Ωστόσο, θα διαθέτει τέσσερις κάμερας τοποθετημένες κάθετα στο module με την κύρια να είναι στα 64MP. Επιπλέον, η ίδια πηγή αναφέρει ότι το K30 θα έχει πλευρικό αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, γνωρίζουμε ότι το Redmi K30 θα έχει 6,66 ίντσες οθόνη με ανάλυση 1.080×2.400 pixels, πυκνότητα 395ppi και ρυθμό ανανέωσης 120Hz. Σε επίπεδο επεξεργαστή, το smartphone θα διαθέτει ένα SoC της Qualcomm με GPU Adreno 618. Τη συγκεκριμένη GPU τη διαθέτουν οι Snapdragon 730 και 730G.

Τέλος, το smartphone θα έχει 64GB αποθηκευτικό χώρο, θα τρέχει MIUI 11 out of the box και στο κουτί θα έχει φορτιστή 30W.

Πηγή