Redmi K30: Θα έχουν Snapdragon 730 και 6,66 ίντσες οθόνη με ρυθμό ανανέωσης 120Hz

Τα Redmi K30 θα αποκαλυφθούν τον Δεκέμβριο, όπως επιβεβαίωσε και ο CEO της Xiaomi, Lei Jun. Μέχρι σήμερα έχουν διαρρεύσει κάποιες πληροφορίες για τα smartphones, αλλά τώρα ξεκίνησαν τα leaks που επιβεβαιώνουν σταδιακά τα χαρακτηριστικά τους. Τόσο από πλευράς design όσο και από specs.

Τι αποκαλύπτουν τα τελευταία leaks

Αυτή τη φορά, διέρρευσαν live φωτογραφίες του Redmi K30 που αποκαλύπτουν κάποια χαρακτηριστικά και ελάχιστα για τον σχεδιασμό του. Οι φωτογραφίες επιβεβαιώνουν το punch hole με τη διπλή selfie κάμερα, κάτι που γνωρίζαμε εδώ και πολύ καιρό.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, χάρη στο γεγονός ότι στο smartphone τρέχει η εφαρμογή πληροφοριών συστήματος “AIDA64” μάθαμε αρκετά. Αρχικά, το Redmi K30 θα έχει 6,66 ίντσες οθόνη με ανάλυση 1.080×2.400 pixels, πυκνότητα 395ppi και ρυθμό ανανέωσης 120Hz. Οι διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης του refresh rate είναι τα 60Hz και τα 120Hz.

Επιπλέον, το Redmi K30 θα διαθέτει έναν επεξεργαστή της Qualcomm με GPU Adreno 618. Τη συγκεκριμένη GPU τη διαθέτουν οι Snapdragon 730 και 730G. Το smartphone θα έχει 64GB αποθηκευτικό χώρο και θα τρέχει MIUI 11 out of the box. Στις φωτογραφίες φαίνεται ότι έχει εγκατεστημένη την έκδοση 9.11.18.

Τέλος, το K30 πέρασε από τη 3C και η καταχώρηση αποκάλυψε ότι στο κουτί θα έχει φορτιστή 30W, χωρίς ωστόσο να γίνεται ξεκάθαρη η ταχύτητα της γρήγορης φόρτισης που θα υποστηρίζει το smartphone.

Πηγή