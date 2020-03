Redmi Note 9 Pro: Με 6GB RAM και Snapdragon χρονισμένο στα 1.8GHz στο Geekbench

Τα Redmi Note είναι μία από τις πιο επιτυχημένες σειράς smartphones της εταιρείας. Η επόμενη προσθήκη στη σειρά αναμένεται να είναι τα Note 9, των οποίων η παρουσίαση έχει οριστεί για της 12 Μαρτίου. Μέχρι τότε έχουμε λίγες ημέρες στη διάθεση μας για μερικά leaks, όπως η εμφάνιση του Redmi Note 9 Pro στο Geekbench.

Τι αποκαλύπτει η καταχώρηση

Το Nashville Chatter εντόπισε στο Geekbench το Redmi Note 9 Pro, του οποίου η motherboard έχει κωδική ονομασία “curtana”. Σύμφωνα με την καταχώρηση, το smartphone θα διαθέτει έναν οκταπύρηνο επεξεργαστή της Qualcomm χρονισμένο στα 1.8GHz και 6GB μνήμη RAM.

Σε επίπεδο software, το Note 9 Pro θα τρέχει Android 10 out of the box, εκπληρώνοντας έτσι την απαίτηση της Google που θέλει όλα τα smartphones που θα κυκλοφορήσουν το 2020 να τρέχουν την τελευταία έκδοση του λειτουργικού της συστήματος.

Περνώντας στο score, το Redmi Note 9 Pro συγκέντρωσε 596 πόντους στο Single-Core και 1.755 πόντους στο Multi-Core. Τα score πλησιάζουν αυτά που έχουμε δει από αρκετά smartphones με τον Snapdragon 720G, και αντίστοιχους επεξεργαστές. Κάτι που συμφωνεί με πρόσφατα leaks που αναφέρουν ότι το smartphone θα έχει Snapdragon 7XX series.

Τέλος, για το Note 9 Pro γνωρίζουμε μόνο ότι θα έχει τετραπλή κάμερα σε τετράγωνο module, και οι φήμες θέλουν την κύρια να είναι στα 64MP.

