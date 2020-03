Redmi Note 9 Pro: Με τετραπλή κάμερα και punch hole σε concept renders

Ο αντιπρόεδρος της Xiaomi, Manu Kumar Jain, και η Redmi Ινδίας, ανακοίνωσαν χθες μέσω μιας σειράς teaser ότι στις 12 Μαρτίου η κατασκευάστρια θα παρουσιάσει το Redmi Note 9. Ως τώρα έχουμε δει μερικά leaks, hints, και φήμες για τον σχεδιασμό του smartphone.

Ο Ben Geskin, ένας γνωστός concept creator, δημιούργησε ένα render του Redmi Note 9, το οποίο βασίζεται σε όσα γνωρίζουμε έως τώρα. Στο render ο Geskin φαντάστηκε το smartphone με σχεδόν bezel-less οθόνη και punch hole στην πάνω αριστερή γωνία.

Η πίσω πλευρά του Redmi Note 9 έχει τετράγωνο module με τέσσερις κάμερες, ακριβώς όπως αποκάλυψε η ίδια η εταιρεία. Κάτω από το module των καμερών ο Geskin τοποθέτησε ένα διπλό flash. Επιπλέον, υπάρχει το λογότυπο της Redmi, όπως σε κάθε άλλο smartphone της εταιρείας.

Όπως είναι εμφανές, το Note 9 του Geskin δεν έχει αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων στην πίσω πλευρά, όμως είναι ιδιαίτερα πιθανό να είναι ενσωματωμένος στο κουμπί απενεργοποίησης.

Επιπλέον, ένα τεχνολογικό blog, το 9TechEleven, δημοσίευσε μία “live” εικόνα του Redmi Note 9. Στην εικόνα βλέπουμε το Redmi Note 8 Pro στο οποίο η ιστοσελίδα έχει τροποποιήσει το module των καμερών.

#RedmiNote9Pro coming in March.

Let’s hope it delivers on the camera side just like it’s predecessor, the #RedmiNote8Pro #Redmi #RedmiNote9 #Xiaomi #Android pic.twitter.com/iuCU2zPb5Z

— 9TechEleven (@9techeleven) March 2, 2020