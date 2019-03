Samsung Galaxy A90: Θα ανακοινωθεί στις 10 Απριλίου;

Η Samsung, ανακοίνωσε πως θα παρουσιάσει μία νέα συσκευή στις 10 Απριλίου και πολλοί κάνουν λόγο, πως έρχεται η ώρα για το Samsung Galaxy A90. Μέσω του λογαριασμού της στο Twitter, η Samsung Mobile ανακοίνωσε πως θα πραγματοποιηθεί το “A Galaxy Event” στις 10 Απριλίου. Ωστόσο, στο Tweet δεν δίνονται πολλές πληροφορίες σχετικά με το νέο προϊόν και το όνομα του.

Δεδομένου ότι οι φήμες και οι “διαρροές” πάνε κι έρχονται το τελευταίο διάστημα σχετικά με το Samsung Galaxy A90, είναι πολύ πιθανόν να παρουσιαστεί επίσημα εκείνη την ημέρα. Αυτό που ακούγεται, είναι πως η παρουσίαση θα γίνει online, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν για τα προϊόντα της σειράς Galaxy A.

Πριν λίγες ημέρες, σας είχαμε ενημερώσει για την διαρροή του ονόματος του Galaxy A90, στην ιστοσελίδα της Samsung USA. Εξ’όσων γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, το Samsung Galaxy A90, θα είναι μία πολύ δυνατή συσκευή η οποία θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που έχει το mobile gaming. Για να μπορεί να υποστηρίξει αυτή του την ιδιότητα το Galaxy A90, αναμένεται να έχει δυνατή μπαταρία, ενώ σύμφωνα με leaks που είχαμε, όλα δείχνουν πως θα φέρει pop-up κάμερα.

Από τον Αύγουστο του 2018, η Samsung έχει κατοχυρώσει το νέο της smartphone με κωδική ονομασία SM-A905F. Τα χρώματα που λέγεται πως θα κυκλοφορήσει, είναι το μαύρο, το χρυσό και το ασημί (τα στάνταρ χρώματα στα οποία είχε κυκλοφορήσει και το Galaxy A9), αυτό όμως δεν αποκλείει την πιθανότητα κυκλοφορίας και σε περισσότερα χρώματα.

Όσον αφορά την χωρητικότητα, λέγεται πως θα κυμανθεί στα 128GB αποθηκευτικού χώρου με την μνήμη RAM να είναι στα 6/8GB.

Στο teaser του Tweet της Samsung, βλέπουμε τρεις συσκευές αντί για μία. Αυτό ίσως σημαίνει ότι μαζί με το Galaxy A90 θα δούμε και δύο ακόμη smartphones.

Enter the era of live. April 10, 2019 – Live on https://t.co/kDIR3TcbZ5 #SamsungEvent pic.twitter.com/EqN8wF04Wd

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) March 18, 2019