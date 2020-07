Samsung Galaxy Note 20: Αναμένεται να είναι τα πιο ακριβά Note όλων των εποχών

Σε ακριβώς έναν μήνα αναμένεται να παρουσιάσει η Samsung τα επόμενα flagship smartphone της σειράς Note όπου σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι τρία στο σύνολο. Τα smartphone φημολογείται ότι θα ακούνε στο όνομα Note 20, Note 20+ και Note 20 Ultra και σύμφωνα με έναν χρήστη του Twitter θα είναι τα ακριβότερα Note τηλέφωνα που έχει γνωρίσει η αγορά έως σήμερα.

and YES … the Note 20 Series will be the most EXPENSIVE note EVER …

(with Covid19 still here,U think is a good idea eh Samsung ?)

That's all for now . pic.twitter.com/aGKbD40VYL

— Ricciolo (@Ricciolo1) July 4, 2020