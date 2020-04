Samsung Galaxy Note 20: Ο σχεδιασμός του θα έχει γωνίες και curved άκρες;

Η Samsung αν όλα κυλήσουν ομαλά θα ανακοινώσει προς τα τέλη του καλοκαιριού τα επόμενα smartphone στην Note σειρά τα οποία ίσως ακούνε στο όνομα Note 20 και Note 20+. Παρόλο που έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον 4 μήνες μέχρι την παρουσίαση στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πληροφορίες οι οποίες μας δίνουν μία πρώτη εικόνα για το τι νέο θα φέρει η Samsung με τα Note 20.

Σύμφωνα τώρα με τον tipster, Roland Quandt η Samsung θα φέρει μαζί με το Note 20+ ένα LED View Cover αξεσουάρ το οποίο θα κυκλοφορήσει παράλληλα. Η φωτογραφία δεν αποκαλύπτει κάποια σημαντική πληροφορία για το front panel, στο back panel όμως θα υπάρχει ένα παρόμοιο ορθογώνιο module για την κάμερα όπως συμβαίνει στα Galaxy S20.

Here's a fun one. This is a mold for an inlay for the official Samsung Galaxy Note 11 (Plus) LED View Cover. (Ignore the markings and the aspect ratio could be a little off, too). pic.twitter.com/kAZEFmTXhB

— Roland Quandt (@rquandt) March 31, 2020