Samsung Galaxy S11+: Θα έχει αισθητήρα 108MP Bright HM1 με τεχνολογια Nonacell

Τις προηγούμενες ημέρες κυκλοφόρησε μία πληροφορία από τον γνωστό leakster, Ice Universe, ο οποίος υποστήριζε ότι το Samsung Galaxy S11+ θα κυκλοφορήσει με μία custom έκδοση του αισθητήρα 108MP ISOCELL Bright HMX. Τώρα με post στο Twitter ο ίδιος leakster αποκαλύπτει ότι νέο αισθητήρας θα ονομάζεται 108MP ISOCELL Bright HM1 και θα έχει τεχνολογία Nonacell η οποία θα είναι ανώτερη από την Tetracell.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η τεχνολογία Tetracell συνδυάζει τέσσερα pixel σε ένα για την δημιουργία μιας φωτογραφίας των 27MP η οποία θα είναι πιο φωτεινή και θα έχει μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Με την νέα τεχνολογία Nonacell, η Samsung θα συνδυάσει αντί για τέσσερα, εννέα pixel σε ένα με σκοπό την βελτίωση των φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

S11+ unique new generation 108MP sensor seems to be called ISOCELL Bright HM1. It is a more advanced Nonacell technology than Tetracell. It merges a cluster of 9 pixels into a single pixel and allows 0.8μm pixels to be converted to 2.4μm pixels, greatly improving Low-light shoot

