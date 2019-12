Samsung Galaxy S11: Ίσως ανακοινωθούν στις 18 Φεβρουαρίου

Η Samsung ετοιμάζεται σιγά σιγά για την επόμενη μεγάλη κυκλοφορία και φυσικά μιλάμε για τα τρία Galaxy S11 που αναμένεται να παρουσιαστούν τον Φεβρουάριο. Τώρα, σύμφωνα με μία νέα πληροφορία που αποκάλυψε ο γνωστός tipster, Ice Universe, ο Νοτιοκορεάτικος κολοσσός θα παρουσιάσει τα Galaxy S11e, S11 και S11+ στις 18 Φεβρουαρίου στο San Francisco.

Rumors: Samsung Electronics is tentatively launching the Galaxy S11 series and clamshell foldable phones in San Francisco, USA on February 18, 2020.

