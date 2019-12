Samsung Galaxy S11+: Θα έχει custom 108MP ISOCELL Bright HMX

Το Samsung Galaxy S11+ θα είναι ένα “θηρίο” σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφόρησαν το προηγούμενο διάστημα. Τώρα μία νέα πληροφορία που αποκάλυψε ο γνωστός leakster, Ice Universe, υποστηρίζει ότι το S11+ θα έχει μία custom έκδοση του αισθητήρα 108MP ISOCELL Bright HMX. Σύμφωνα λοιπόν με τον leakster, αυτός ο αισθητήρας θα έχει υψηλότερο κόστος και ανώτερη ποιότητα.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες τεχνικές προδιαγραφές του αισθητήρα παραμένουν άγνωστες. Αυτήν την custom έκδοση θα συνοδεύσουν μία κάμερα ultra wide, μία telephoto 2x optical zoom, μία periscope telephoto 5x hybrid zoom και μία 3D ToF.

