Samsung Galaxy S11: Θα έχει εντυπωσιακή κάμερα σύμφωνα με leakster

Η Samsung μόλις αποκάλυψε την Galaxy Note 10 σειρά στην Νέα Υόρκη, ωστόσο οι leaksters έχουν ήδη ξεκινήσει να φέρνουν στην δημοσιότητα τις πρώτες πληροφορίες του επόμενου μεγάλου smartphone, Galaxy S11. Την πρώτη πληροφορία φέρνει ο leakster, Ice Universe σύμφωνα με τον οποίο η κάμερα του διαδόχου της S10 σειράς θα φέρει κάτι το οποίο δεν έχουμε ξανά δει.

The S11 camera will bring something that has never been seen before. Samsung fans, if you care about the camera, please skip Note10

— Ice universe (@UniverseIce) August 26, 2019