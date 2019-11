Samsung Galaxy S11: Θα έχει punch hole στο κέντρο της οθόνης;

Η Samsung έφερε το punch hole στα flagship smartphone της με την κυκλοφορία της σειράς S10, ωστόσο αρκετοί ήταν αυτοί που παραπονέθηκαν για την τοποθέτηση του punch hole στην δεξιά γωνία. Τον Αύγουστο παρουσιάστηκαν τα Note 10 και Note 10+ τα οποία ενσωμάτωναν το punch hole στο κέντρο και σύμφωνα με ένα render που αποκάλυψε ο Ice Universe, τα Galaxy S11 θα υιοθετήσουν αυτόν τον σχεδιασμό.

It is certain that the hole of S11 is at the center, but it is smaller than Note10. By the way, the upcoming vivo S5 will be the smallest hole phone in 2019, only 3.x mm, which is a comparison picture with Note10 and S10. pic.twitter.com/zkxPJC14DB

— Ice universe (@UniverseIce) November 11, 2019