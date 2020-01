Samsung Galaxy S20 και Fold 2: Στις 11 Φεβρουαρίου το Unpacked Event 2020

Ήδη γνωρίζουμε πολλά για τα Samsung Galaxy S20, καθώς και το επερχόμενο Samsung Galaxy Fold 2. Αυτό που δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα, είναι το πότε θα κάνει το πολυαναμενόμενο Unpacked Event η νοτιοκορεάτικη κατασκευάστρια.

Πριν λίγες ώρες, ο Max Weinbach από το XDA Developers ανακάλυψε στο Vimeo το επίσημο προωθητικό βίντεο του Unpacked Event των Samsung Galaxy S20 και Galaxy Fold 2. Μάλιστα, ο ίδιος περιέγραψε το πώς κατάφερε να δει το συγκεκριμένο βίντεο.

Όπως περιγράφει ο Max Weinbach, το Vimeo προβάλλει στα προτεινόμενα βίντεο ακόμη και περιεχόμενο το οποίο είναι unlisted, δηλαδή μη καταχωρημένο και ορατό σε κοινή θέα. Το unlisted περιεχόμενο μπορούν να το βλέπουν μόνο όσοι έχουν τον σύνδεσμο που οδηγεί σε αυτό.

Samsung has already purged this from their Vimeo, so I think it's fair to say how I found it. On Samsung's press page, they will sometimes embed Vimeo links to clips like this. It helps with embeding and such. https://t.co/MFhF3F5qB2

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 4, 2020