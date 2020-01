Samsung Galaxy S20 και Galaxy S20+: Πληροφορίες για την κάμερα 64MP

Η Samsung ετοιμάζεται για την παρουσίαση της οικογένειας Galaxy S20 και σήμερα ο leakster, Ice Universe αποκάλυψε περισσότερες πληροφορίες για την telephoto 64MP κάμερα. Ας ξεκινήσουμε όμως από την διάταξη της κάμερας. Όπως γνωρίζουμε από renders που κυκλοφόρησαν το προηγούμενο διάστημα το Galaxy S20 θα έχει τρεις κάμερες ενώ η Plus έκδοση θα ενσωματώνει τέσσερις κάμερες. Και στις δύο περιπτώσεις η κάμερα θα τοποθετηθεί στο ορθογώνιο πλαίσιο.

Τόσο το απλό S20 όσο και το S20+ θα έχουν κύρια κάμερα 12MP, μία telephoto 64MP με 3x optical zoom και 30x digital zoom καθώς και μία 12MP ultra-wide. Για να φτάσουμε τις τέσσερις κάμερες στο S20+ θα τοποθετηθεί και μία ToF depth.

The telephoto sensor S5KGW2 of the S20 / S20+ is a special pure 64MP camera. It cannot be 4 in 1 combined into 16MP. It will be used for pixel cropping zoom and 8K video.

— Ice universe (@UniverseIce) January 29, 2020