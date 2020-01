Samsung Galaxy S20 και S20+: Δεν θα έχουν την κάμερα 108MP

Η Samsung φημολογείται εδώ και αρκετό καιρό ότι θα ενσωματώσει στο επόμενο flagship smartphone Galaxy S20 κύρια κάμερα των 108MP η οποία θα είναι μία custom έκδοση του αισθητήρα ISOCELL Bright HMX ο οποίος ενσωματώθηκε αρχικά στο Mi Note 10 της Xiaomi. Τώρα όμως σύμφωνα με τον γνωστό leakster, Ice Universe η Samsung θα ακολουθήσει όπως και παλαιότερα την ίδια τακτική, τοποθετώντας κάμερα η οποία ανέρχεται στα 12MP με αποτέλεσμα να κρατήσει αποκλειστικά για το flagship Galaxy S20 Ultra τον αισθητήρα των 108MP.

S20 and S20 + will use the new 12MP 1.8μm sensor, which is also worth looking forward to.

— Ice universe (@UniverseIce) January 11, 2020