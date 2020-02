Samsung Galaxy S20 Ultra: Live φωτογραφίες αποκαλύπτουν μεγάλο πάχος στο module

Έχει γίνει ξεκάθαρο από πολύ νωρίς ότι το Samsung Galaxy S20 Ultra θα είναι το πιο εντυπωσιακό smartphone της σειράς. Αν και έχουμε δει διάφορα leaks και renders, αυτή τη φορά κυκλοφόρησε μία live φωτογραφία του smartphone που μας επιτρέπει να θαυμάσουμε το module καμερών.

Η φωτογραφία δείχνει την πλάτη του Samsung Galaxy S20 Ultra, και όπως παρατηρούμε το module της κάμερας θα έχει αυξημένο πάχος. Αυτό που τραβάει τα βλέμματα, είναι η περισκοπική κάμερα και το label “Space Zoom 100X“. Επιπλέον, η φωτογραφία μας δίνει την ευκαιρία να δούμε καλύτερα τα κουμπιά απενεργοποίησης του smartphone και αυξομείωσης της έντασης του ήχου.

Εκτός από τη φωτογραφία του Galaxy S20 Ultra, διέρρευσε μία ακόμη στην οποία βλέπουμε το θηρίο της σειράς μαζί με το μεσαίο αδερφάκι του, το Galaxy S20+.

