Samsung Galaxy Z Fold 2: Καθυστερεί η κυκλοφορία του λόγω μη έτοιμου software;

Σε λιγότερο από ένα μήνα, η Samsung ετοιμάζει το ψηφιακό της event Unpacked 2020, όπου αναμένουμε τις νέες προτάσεις της σειράς Note καθώς και τα foldable δεύτερης γενιάς. Όμως, ίσως τελικά να έχουμε μία μεγάλη απουσία.

Σύμφωνα με τον Max Weinback των XDA-Developers, το Galaxy Z Fold 2 δε θα κυκλοφορήσει μαζί με τις υπόλοιπες συσκευές που περιμένουμε να δούμε. Συγκεκριμένα, δε θα παρουσιαστεί καν στο Unpacked 2020. Ο λόγος, σύμφωνα με τον Weinbach, φαίνεται να είναι πως το software της συσκευής δεν είναι ακόμα έτοιμο.

This is absolutely no surprise. The software isn't even close to ready for a September launch and there is very few mentions of anything hardware wise. It's likely been delayed a bunch and that's why.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) July 11, 2020