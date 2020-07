Galaxy Unpacked 2020: Θα πραγματοποιηθεί επίσημα στις 5 Αυγούστου

Με τις φήμες για τα επερχόμενα smartphones της Samsung να φουντώνουν με τον καιρό, όλες οι πηγές είχαν σίγουρο πως το επερχόμενο event Galaxy Unpacked 2020 θα πραγματοποιηθεί online στις 5 Αυγούστου, κάτι που επιβεβαίωσε και η εταιρεία.

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter @SamsungMobile η εταιρεία επιβεβαίωσε τις πληροφορίες περί της ημερομηνίας του Galaxy Unpacked 2020. Επίσης, στο μικρό teaser που μας έδωσε, βλέπουμε από ένα S-Pen να στάζει το νέο, Bronze χρώμα, όπως είχαμε δει από το επίσημο render του Galaxy Note 20 στη Ρωσική ιστοσελίδα της εταιρείας.

Power – a new form for a new norm. Unpacked on August 5, 2020. #SamsungEvent pic.twitter.com/DtwxXXurNP

