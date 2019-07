Sony: Ετοιμάζει 5G foldable smartphone με rollable οθόνη και Snapdragon 855; [βίντεο]

Οι αναλυτές ήθελαν το 2019 να είναι η χρονιά των foldables, αλλά οι εταιρείες τους έχουν διαψεύσει. Έχουμε ήδη περάσει τα μισά του έτους και δεν έχει κυκλοφορήσει καμία foldable συσκευή. Ωστόσο, βλέπουμε συνεχώς νέα και φήμες για διάφορες αναδιπλούμενες συσκευές από αρκετές εταιρείες.

Τώρα, η Sony θέλει να μπει και αυτή στον χορό. Ένας tipster στο Twitter, o @Samsung_News_ ή κατά κόσμον γνωστός ως Max J ισχυρίζεται ότι η Sony εργάζεται πάνω στη δική της foldable συσκευή, η οποία θα έχει “Nautilus Design”, θα είναι εξοπλισμένη με LG Display, 10x Zoom κάμερα και 3.220mAh μπαταρία.

Sony is working on a competitor to the Galaxy Fold and Mate X.

The current prototypes feature:

3220mAh

SM7250 SoC

LG Display

Nautilus Design

10x Zoom Camera

The retail models may feature:

Snapdragon 855 Soc

Qualcomm X50 Modem

(Video via. @slashgear https://t.co/zZvRjt80Un) pic.twitter.com/mVyqRm1fxd

— Max J. (@Samsung_News_) July 6, 2019