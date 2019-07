Τα iPhone 12 του 2020 θα έχουν οθόνη με 120Hz refresh rate;

Το μεγαλύτερο ποσοστό των smartphone που κυκλοφορούν στην αγορά, ακόμη και από μεγάλες εταιρείες τροφοδοτείται από display με ρυθμό ανανέωσης 60Hz. Samsung, Apple και Huawei δεν έχουν μεταβεί ακόμη σε display με υψηλότερο refresh rate. Από αυτές η πρώτη που θα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα μάλλον θα είναι η Huawei που θα μεταβεί σε display με 90Hz refresh rate στο Mate 30 Pro και έπειτα η Apple, καθώς φημολογείται ότι θα διπλασιάσει τον ρυθμό ανανέωσης των iPhone το 2020.

Apple is considering a switchable 60Hz/120Hz refresh rate screen on the iPhone in 2020, and is discussing with Samsung and LG. pic.twitter.com/4aoU303umu

— Ice universe (@UniverseIce) July 21, 2019