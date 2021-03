Τα μελλοντικά iPhone μπορεί να έχουν επεξεργαστή αρχιτεκτονικής 2 nm

Τετάρτη, 10/03/2021 · Νίκος Καϊμακάμης

H λογική less is more ολοένα κερδίζει έδαφος στη λογική των κατασκευαστών, κάτι που φαίνεται να επικροτεί και η Apple. Οι πληροφορίες θέλουν την Apple να έχει ξεκινήσει συζητήσεις με την TSMC για επεξεργαστές των 2 nm για τα μελλοντικά iPhone.

H αρχιτεκτονική των 2 nm δεν είναι ακόμα εδώ, αλλά φαίνεται ότι δεν πρόκειται να αργήσει πολύ. Οι πληροφορίες για την αρχιτεκτονική των 3 nm στα chips των smartphones μιλούν για βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας της τάξης του 25 με 30%, με βελτιωμένη απόδοση κατά 10 με 15%. Ακόμα καλύτερα θα είναι τα πράγματα για τα chips με την αρχιτεκτονική των 2 nm.

H TSMC σε συνεργασία με την Apple υπολογίζεται ότι θα μπορέσει να παρουσιάσει τον επεξεργαστή A18 Bionic το 2024, στο εσωτερικό του iPhone 16. Οι επεξεργαστές με αρχιτεκτονική 3 nm αναμένονται το 2022 με το iPhone 14. Από εκεί και πέρα, αξίζει να δούμε την εξέλιξη σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του κάθε chip.

Έτσι, ο Α13 Bionic των 7 nm είχε συνολικά 8.5 δισεκατομμύρια transistors, ενώ ο Α14 με την αρχιτεκτονική των 5 nm είχε καταφέρει να χωρέσει 11.8 δισεκατομμύρια transistors στο εσωτερικό του. Ακόμα καλύτερα θα είναι τα πράγματα όσο πέφτουν τα nm.

Είναι ακόμα νωρίς για την αρχιτεκτονική των 2 nm, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι μία μικρή επανάσταση στην υπολογιστική ισχύ των smartphones μας περιμένει σε λίγα χρόνια από σήμερα.