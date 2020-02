Το κρύο είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των foldable smartphones

Όταν πρωτοκυκλοφόρησε το Samsung Galaxy Fold είχε τόσα προβλήματα που η εταιρεία έπρεπε να ανακαλέσει όσα foldable smartphones είχε διαθέσει σε previewers. Μετά από αρκετές αναβολές, και αφού η εταιρεία πραγματοποίησε κάποιες αλλαγές και βελτιώσεις, το smartphone βγήκε στην αγορά.

Από τότε, έχουν περάσει μήνες και πλέον στην αγορά υπάρχουν αρκετά foldable smartphones. Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που αμφισβητούν την ανθεκτικότητα τους ως συσκευές, και όχι άδικα.

Συχνά, βλέπουν το φως αναφορές από χρήστες αναδιπλούμενων έξυπνων τηλεφώνων οι οποίοι δηλώνουν ότι οι οθόνες των τηλεφώνων τους δεν τα κατάφεραν. Ο Raymond Wong, αρθρογράφος στο Input, είναι κάτοχος ενός Motorola RAZR 2019 το οποίο αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα.

Σύμφωνα με τον Wong, η πλαστική μεμβράνη έχει ξεκινήσει να διαχωρίζεται από την OLED οθόνη στο σημείο που διπλώνει. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στη χρήση του κινητού καθώς η οθόνη δεν ανταποκρίνεται καλά στο άγγιγμα, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο σημείο.

Ο Wong αναφέρει ότι κατά πάσα πιθανότητα το Motorola RAZR 2019 έπαθε αυτή τη ζημία λόγω της αλλαγής θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι χρησιμοποίησε το foldable smartphone στους -1°C για να τραβήξει κάποιες φωτογραφίες.

Έπειτα, γύρισε σπίτι, στο οποίο επικρατούσε υψηλότερη θερμοκρασία, και παρέμεινε εκεί χρησιμοποιώντας το κινητό του για περίπου 1 ώρα. Την επόμενη ημέρα, οι θερμοκρασίες στη Νέα Υόρκη ανέβηκαν στους 4°C και η πλαστική μεμβράνη άρχισε να ξεκολλά από την οθόνη.

Ο Wong δεν είναι ο μόνος που αναφέρει κάποιο σχετικό πρόβλημα. Τα foldable smartphones παρουσιάζουν θέματα σε διάφορες συνθήκες. Ένας χρήστης του Twitter, και κάτοχος ενός Samsung Galaxy Z Flip, o @mondoir, αναφέρει ότι μόλις έκανε το πρώτο flip στο κινητό του άκουσε ένα κρακ και η οθόνη ράγισε στο σημείο που διπλώνει.

Received my Samsung Galaxy Z Flip just now. Opened the box. Removed the protective/instruction film. Flipped the phone as you would do since it’s a flip phone and this happened. I heard the crack as well. 😰 cold weather?#SamsungGalaxy #ZFlip #samsung pic.twitter.com/j8KLL2vm8d

— Amir 💎 (@mondoir) February 14, 2020