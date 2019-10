Το “Oh So Orange” των Google Pixel 4 θα είναι limited έκδοση για όσους το προ-παραγγείλουν

Τα Google Pixel 4 και Pixel 4 XL εμφανίστηκαν στο Best Buy Καναδά ωστόσο από αυτό λείπει η “Oh So Orange” έκδοση η οποία εμφανίστηκε σε διαφήμιση στην Times Square. Τώρα, σύμφωνα με νέες πληροφορίες, το χρώμα αυτό θα είναι διαθέσιμο μόνο για όσους προ-παραγγείλουν το Pixel 4 ή το Pixel 4 XL.

Had a little birdy tell me that the information they have right now states that the Pixel 4 orange color is a limited pre-order exclusive. After that, you won't be able to get it.

Oh, and here are some high-res photos, too 😊 pic.twitter.com/S0Nb3Lo0YX

