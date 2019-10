Google Pixel 4 και 4 XL: Το Best Buy Καναδά επιβεβαιώνει τα πάντα

Το Made by Google event έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 15 Οκτωβρίου. Στην εκδήλωση η εταιρεία θα παρουσιάσει τα Google Pixel 4 και 4 XL, και κάποιες ακόμη συσκευές. Τα leaks που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα έχουν αποκαλύψει τα πάντα για τα επερχόμενα smartphones, παρά το γεγονός ότι τίποτα από όσα έχουν διαρρεύσει δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Μάλλον αυτό σκέφτηκε και το Best Buy του Καναδά, το οποίο δημιούργησε μία σελίδα για την προ-παραγγελία των Google Pixel 4. Η σελίδα αποκαλύπτει τα βασικά χαρακτηριστικά των smartphones και επιτρέπει στους καταναλωτές να δώσουν προκαταβολή.

Το κύριο σώμα της σελίδας αποτελεί μία τεράστια διαφήμιση για τα Google Pixel 4 και αναφέρει ότι πρόκειται για smartphones που χτίστηκαν με βάση το γνωστό και αγαπημένο software της Google. Σημειώνει επίσης, ότι είναι κατασκευασμένα ακολουθώντας τη λογική και τις αξίες της εταιρείας.

Σε κάποιο σημείο, η σελίδα αναφέρει τους τέσσερις λόγους για τους οποίους πρέπει να αγοράσει κανείς ένα Google Pixel 4. Ο πρώτος λόγος είναι φυσικά η κάμερα των smartphones, η οποία χρησιμοποιεί software που επιτρέπει τη λήψη επαγγελματικών φωτογραφιών χωρίς την ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας.

Ένας ακόμη λόγος είναι τα νέα Quick Gestures τα οποία επιτρέπουν τον χειρισμό των Google Pixel 4 χωρίς να αγγίζει ο κάτοχος την οθόνη. Οι άλλοι δύο λόγοι αφορούν τον απεριόριστο αποθηκευτικό χώρο που προσφέρει η Google στο Google Photos και οι δυνατότητες που παρέχει ο Google Assistant.

Στο τέλος της σελίδας υπάρχει σύγκριση μεταξύ των βασικών χαρακτηριστικών των Pixel 4, 4 XL και 3 XL. Η λίστα που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα απλώς επιβεβαιώνει όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα.

Τέλος, το Best Buy του Καναδά έχει τις δύο συσκευές διαθέσιμες σε άσπρο και μαύρο χρώμα, με το Oh So Orange να είναι εμφανώς απών.

