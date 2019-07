Vivo NEX 3: Θα έχει 100% αναλογία οθόνης προς σώμα και πλήρη πίσω οθόνη;

Κατά καιρούς η Vivo παρουσιάζει μερικά concept προϊόντα τα οποία αντικατοπτρίζουν το πως φαντάζεται η εταιρεία τα μελλοντικά high-end smartphones. Αρκετά εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι κάποια από αυτά τα concept τα έχει διαθέσει στην αγορά ως τελικά προϊόντα.

Ο γνωστός leakster, Ice Universe, δημοσίευσε μία φωτογραφία η οποία ισχυρίζεται πως απεικονίζει το εξωτερικό γυαλί που καλύπτει το Vivo Nex 3. Το εξωτερικό γυάλινο πάνελ φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερα καμπύλες άκρες οι οποίες έχουν γωνία σχεδόν 90 μοιρών.

This is the biggest leak today! This is the screen glass of the vivo NEX 3 (probably the name). It is almost 90° curved, the mirror of glass and glass forms the outline of the phone, it is very symmetrical and perfect. pic.twitter.com/mP5Q1159lA

— Ice universe (@UniverseIce) July 25, 2019