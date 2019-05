Xiaomi: Έστειλε το Redmi Note 7 στο διάστημα για να αποδείξει ότι είναι ένα εξωπραγματικό smartphone

Η Xiaomi έχει ανεβάσει ιδιαίτερα τον πήχη με την καμπάνια μάρκετινγκ του Redmi Note 7 αφού το κινητό έχει περάσει ήδη από σαράντα κύματα. Χρησιμοποιώντας το Redmi Note 7 έσπασαν καρπούζια, καρύδια, ίσως να σφυρηλάτησαν και τίποτα σπαθιά χωρίς να το μάθουμε.

Ωστόσο, η Xiaomi μόλις κυκλοφόρησε μία νέα καμπάνια στην οποία θέλει να αποδείξει ότι αυτό το budget smartphone είναι “εξωπραγματικά” καλό. Αυτή τη φορά όμως δεν το χρησιμοποίησε για σφυρί, αλλά έστειλε τρεις συσκευές στο διάστημα.

Some stellar space shots by #RedmiNote7. #48MPforEveryone gives you the bigger picture. pic.twitter.com/9pfZ2x64ED

— Xiaomi #5GIsHere (@Xiaomi) May 5, 2019