Xiaomi Mi 10 και Mi 10 Pro: Θα διαθέτουν τον ISOCELL Bright HMX 108MP και SD865

Τα Mi είναι η κύρια flagship σειρά της Xiaomi. Φέτος, περιμένουμε η εταιρεία να κυκλοφορήσει δύο νέα μοντέλα, το Xiaomi Mi 10 και το Mi 10 Pro. Σε γενικές γραμμές, τα δύο smartphones είναι ιδιαίτερα παρόμοια, αλλά σαφώς διαφέρουν στα σημεία.

Τι μάθαμε για την κάμερα

Το XDA Developers αποκάλυψε μερικά στοιχεία για τα Xiaomi Mi 10 και Mi 10 Pro. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, τα κωδικά ονόματα των smartphones είναι Umi για την απλή έκδοση και Cmi για την Pro.

Με βάση τα κωδικά τους ονόματα και τα ευρήματα των XDA, και τα δύο smartphones θα διαθέτουν κάμερα 108MP. Αν κάτι τέτοιο ισχύει, τότε τα Xiaomi Mi 10 δεν θα είναι τα πρώτα smartphones της εταιρείας με τέτοια κάμερα. Η οποία ενδεχομένως θα διαθέτει τον ISOCELL Bright HMX 108MP που δημιούργησε σε συνεργασία με τη Samsung.

Ο συγκεκριμένος αισθητήρας έκανε το ντεμπούτο του με το Mi Note 10 Pro, το οποίο διαθέτει πενταπλή κάμερα. Στο module υπάρχει η κύρια 108MP, μία ultrawide 20MP, ένας τηλεφακός 5MP, μία ανεξάρτητη portrait 12MP, και ένας macro 2MP.

Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά

Με βάση παλαιότερες φήμες και αναφορές, τα Xiaomi Mi 10 θα έχουν τον Snapdragon 865, τον οποίο θα συνοδεύουν 8GB ή 12GB μνήμη RAM (στο Pro) και 128GB, 256GB ή 512GB (στο Pro) αποθηκευτικός χώρος. Η μπαταρία θα έχει χωρητικότητα 4.500mAh και θα υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση 66W. Ενώ θα τρέχουν Android 10 out of the box.

Περνώντας στις κάμερες, εκτός από τη βασική των 108MP, το Mi 10 Pro θα έχει τρεις ακόμα κάμερες 48MP+12MP+8MP και η απλή έκδοση θα έχει μόνο δύο κάμερες 20MP+16MP. Σε επίπεδο selfie, και τα δύο μοντέλα θα έχουν μονή κάμερα 32MP.

