Xiaomi Mi 10: Καθυστερεί η κυκλοφορία τους μετα την ακύρωση της έκθεσης MWC 2020

Η MWC 2020 ακυρώθηκε επίσημα από τους διοργανωτές, ωστόσο κατά την διάρκεια αυτής της μεγάλης έκθεσης οι εταιρείες είχαν σκοπό να ανακοινώσουν τα νέα τους smartphone για το νέο έτος. Μία από αυτές ήταν και η Xiaomi η οποία αναμενόταν να παρουσιάσει τα Mi 10 και Mi 10 Pro στις 23 Φεβρουαρίου, ωστόσο με την ακύρωση της MWC αυτή η κυκλοφορία θα καθυστερήσει να γίνει.

Όπως συγκεκριμένα αναφέρει με επίσημη ανακοίνωση η Xiaomi στο Twitter, η ακύρωση της MWC θα προκαλέσει καθυστέρηση στην κυκλοφορία των δύο νέων flagship smartphone παγκοσμίως. Να υπενθυμίσουμε ότι η Xiaomi παρουσίασε online εχθές τα δύο smartphone ωστόσο σχεδίαζε να τα παρουσιάσει και στην Βαρκελώνη.

To all our Mi Fans, users, partners and friends from the media, following GSMA's decision to cancel #MWC2020, #Xiaomi will also delay our global product launch of the latest flagship #Mi10 series.

Thank you all for your understanding. #NoMiWithoutYou pic.twitter.com/hOFgk9gE3G

— Xiaomi #First108MPPentaCam (@Xiaomi) February 13, 2020