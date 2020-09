Xiaomi Mi 10 Ultra: Έρχεται νέα έκδοση με under-display selfie;

Παρά τις αναφορές περί under-display selfie στο νεότερο Mi 10 Ultra της Xiaomi, η τελική έκδοση που παρουσιάστηκε ήρθε με οπή στην οθόνη, κάτι που απογοήτευσε αρκετούς χρήστες. Η ZTE τελικά ήταν η πρώτη εταιρεία που κυκλοφόρησε smartphone με κρυμμένη selfie κάτω από την οθόνη, με το ZTE Axon 20 5G, ενώ φαίνεται πως θα έχουμε άμεση απάντηση από τη Xiaomi.

Ή τουλάχιστον αυτό βλέπουμε σύμφωνα με νέο Tweet του χρήστη @KaroulSahil. Όπως βλέπετε παραπάνω, ο χρήστης ανέβασε ένα βίντεο 50 δευτερολέπτων, στο οποίο συγκρίνει τη τωρινή έκδοση του Mi 10 Ultra με την έκδοση με under-display selfie. Οι δύο συσκευές είναι εντελώς ίδιες, όμως στη μία υπάρχει οπή στα αριστερά, ενώ η νέα έκδοση προσφέρει 100% καθαρή εμπειρία θέασης.

Xiaomi Under display Camera Phone, Rear Panel is same like Mi 10 Ultra, so it can be launching till Oct-Nov

@Xiaomi pic.twitter.com/qxvFcNdZU2

— Sahil Karoul (@KaroulSahil) September 4, 2020