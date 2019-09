Xiaomi Mi MIX Alpha: Εντυπωσιακές φωτογραφίες hands-on [+video]

Εχθές η Xiaomi ανακοίνωσε το νέο και εντυπωσιακό Xiaomi Mi MIX Alpha και μαζί με αυτό είδαμε αρκετά renders της συσκευής. Ωστόσο, τώρα ο γνωστός leakster του Twitter, IceUniverse, δημοσίευσε μία σειρά από hands-on εικόνες και βίντεο της συσκευής.

Οι εικόνες που δημοσίευσε ο IceUniverse μας δίνουν μία καλύτερη ιδέα για το μέγεθος της συσκευής σε σύγκριση με την παλάμη, τουλάχιστον αυτού που την κρατάει.

Αν και πλέον όλα τα flagship smartphones είναι ιδιαίτερα μεγάλα για να χωράνε βολικά στην παλάμη μας, είναι τουλάχιστον ιδιαίτερα λεπτά. Ωστόσο, το Xiaomi Mi MIX Alpha εξαιτίας της surround οθόνης του δεν ακολουθεί αυτό το μοτίβο και είναι ιδιαίτερα παχύ.

Κατά τα άλλα το βίντεο του Mi MIX Alpha δείχνει την οθόνη της συσκευής σε όλο της το μεγαλείο. Επιπλέον, παρουσιάζει τα κουμπιά αφής, τα εικονίδια και τα παλλόμενα φώτα των ειδοποιήσεων κατά μήκος της πλευρικής καμπύλης της συσκευής.

Επίσης, στο βίντεο βλέπουμε την κατακόρυφη μπάρα στην πίσω όψη του Xiaomi Mi MIX Alpha η οποία στεγάζει την κάμερα των 108MP, την ευρυγώνια των 20MP και τον τηλεφακό που είναι 12MP.

MIX Alpha is the future design, the terminator of the mobile appearance war, sold at the end of December, priced at 19999 yuan, about 2800 US dollars.

