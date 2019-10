Xiaomi Mi Note 10: Θα κυκλοφορήσει μέσα στον Οκτώβριο με Snapdragon 855+;

Έχει περάσει πολύς καιρός από την ημέρα που βγήκε στην αγορά το τελευταίο Xiaomi Mi Note. Οι οπαδοί των συγκεκριμένων smartphones είναι ιδιαίτερα απογοητευμένοι με την εταιρεία, αλλά σύμφωνα με νέα αναφορά, η κινέζικη κατασκευάστρια ετοιμάζει το Xiaomi Mi Note 10.

Τον Ιανουάριο του 2015, η Xiaomi κυκλοφόρησε τα Mi Note και Mi Note Pro. Η συνέχεια δόθηκε με το Mi Note 2, το οποίο ανακοινώθηκε μαζί με το πρώτο Mi MIX τον Οκτώβριο του 2016. Από τη στιγμή που κυκλοφόρησε το Xiaomi Mi Note 3, τον Σεπτέμβριο του 2017, η εταιρεία δεν έχει βγάλει στην αγορά κανένα νέο μοντέλο της σειράς.

Φέτος τον Ιούνιο, ο CEO της Xiaomi, Lei Jun, δήλωσε ότι η εταιρεία δεν θα κυκλοφορήσει νέα smartphones στις σειρές Mi Note και Mi Max. Ωστόσο, σύμφωνα με τον tipster Ice universe, η κατασκευάστρια θα επαναφέρει τη σειρά Mi Note με το Xiaomi Mi Note 10, το οποίο θα κυκλοφορήσει στα τέλη Οκτωβρίου.

Xiaomi will restart the Note series smartphone, and will release the Xiaomi Mi Note10 flagship mobile phone at the end of October.

