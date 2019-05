Επίσημη αντίδραση της Huawei για τον αποκλεισμό της από το Android με απόφαση Τραμπ

Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή το τι θα γίνει με τα Android smartphones και tablets των Huawei αλλά και Honor, δηλαδή το αν θα συνεχίζουν να αναβαθμίζονται στις μελλοντικές εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος της Google και στην τελική το αν θα συνεχίζουν να λειτουργούν τα Google services και apps όπως Gmail, YouTube και Maps.

Πριν λίγη ώρα έγινε γνωστή η πρώτη επίσημη αντίδραση της Huawei στο ζήτημα που έχει προκύψει από εχθές το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκαθαρίζεται το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα με τα νέα μοντέλα smartphones που ετοιμάζεται να διαθέσει η εταιρεία.

Στο σημείο που η Huawei αναφέρει ότι “θα συνεχίσει να παρέχει ενημερώσεις ασφαλείας και υπηρεσίες μετά την πώληση σε όλα τα υπάρχοντα προϊόντα smartphone και tablet Huawei και Honor καλύπτοντας αυτά που ήδη έχουν πωληθεί ή βρίσκονται σε απόθεμα παγκοσμίως”, τι μπορούμε να καταλάβουμε;… Ας μην ξεχνάμε την εναλλακτική της Huawei που η ίδια έχει παραδεχθεί: Η Huawei έχει ετοιμάσει το δικό της λειτουργικό σύστημα για smartphones και laptop

Η Google μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του Android στο Twitter δήλωσε σήμερα το πρωί:

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.

Η επίσημη αντίδραση της Huawei στην αγγλική γλώσσα

“Huawei has made substantial contributions to the development and growth of Android around the world. As one of Android’s key global partners, we have worked closely with their open-source platform to develop an ecosystem that has benefitted both users and the industry.

Huawei will continue to provide security updates and after sales services to all existing Huawei and Honor smartphone and tablet products covering those have been sold or still in stock globally.

We will continue to build a safe and sustainable software ecosystem, in order to provide the best experience for all users globally.”