Google: Δέχθηκε μήνυση για δεδομένα τοποθεσίας και απάτη καταναλωτών

Η Google δέχθηκε αγωγή την Τετάρτη από τον Γενικό Εισαγγελέα της Αριζόνας, Mark Brnovich ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο Αμερικανικός κολοσσός εξαπάτησε τους χρήστες για να συλλέξει δεδομένα τοποθεσίας από τα smartphone τους. Σύμφωνα με tweet του Brnovich, “οι χρήστες είχαν ψεύτικη αίσθηση ασφαλείας”, αφού η Google τους έκανε να πιστέψουν ότι είχαν την δυνατότητα να απενεργοποιήσουν από τις ρυθμίσεις την συλλογή δεδομένων τοποθεσίας.

Για όσους δεν γνωρίζουν, ένα πολύ μεγάλο μέρος από τα κέρδη της Google προέρχεται από τις στοχευμένες διαφημίσεις που παρέχει ο γίγαντας στους χρήστες.

Today we filed a consumer fraud lawsuit against Google for deceptive and unfair practices used to obtain users’ location data, which Google then exploits for its lucrative advertising business.

— Mark Brnovich (@GeneralBrnovich) May 27, 2020