iOS 13: Screenshot από Dark Mode, Reminders app και άλλα

Την Δευτέρα 3 Ιουνίου η Apple στην WWDC αναμένεται να αποκαλύψει την νέα έκδοση για τα iPhone, iOS 13.

Ως συνήθως, το 9to5Mac κατάφερε να βρει φωτογραφίες που παρουσιάζουν το Dark Mode, τις αλλαγές που θα δεχθούν οι Reminders και Find My εφαρμογές καθώς μερικές επιπλέον λειτουργίες που θα εμφανίζονται όταν κάποιος τραβήξει ένα screenshot.

Dark Mode

Το Dark Mode θα μπορεί να ενεργοποιηθεί από τις ρυθμίσεις των iPhone και θα μπορεί να προστεθεί στο Control Center ώστε ο χρήστης να έχει άμεση πρόσβαση. Το Dark Mode δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα στην Αρχική οθόνη με την μόνη διαφορά να παρατηρείται στο Dock το οποίο υιοθετεί το μαύρο background.

Η Apple ενδέχεται να κυκλοφορήσει και νέα wallpapers τα οποία θα συνδυάζονται καλύτερα με το Dark Mode της νέας έκδοσης του λειτουργικού.

Εφαρμογές όπως το Music επωφελούνται περισσότερο από την ενεργοποίηση του Mode. Επιπλέον, ίσως παρατηρηθεί και κάποια αύξηση στην ζωή της μπαταρίας αφού οι OLED οθόνες δεν χρειάζονται ρεύμα ώστε να ανάψουν τα μαύρα pixels.

Reminders

Η εφαρμογή Reminders αναμένεται να αλλάξει ρυζικά όσον αφορά το design ενώ θα έρθει και στα Mac laptop με την 10.15 έκδοση του macOS.

Στα iPad η εφαρμογή έχει ένα μεγάλο sidebar για την τοποθέτηση των στοιχείων “Today”, “Scheduled”, “Flagged” και “All”. Στο ίδιο sidebar έχει ενσωματωθεί και το search box μαζί με την συλλογή της λίστας των υπενθυμίσεων που έχει δημιουργήσει ο χρήστης.

Find My

Οι εφαρμογές Find My Friends και Find My iPhone ενοποιούνται σε μία εφαρμογή με όνομα Find My ενώ στο iPad η εφαρμογή βελτιώθηκε σημαντικά. Όταν ανοίξει η εφαρμογή ένας μεγάλος χάρτης εμφανίζεται σε όλη την οθόνη με ένα μικρό παράθυρο να εμφανίζεται στην γωνία με μία λίστα με τους φίλους και την οικογένεια του χρήστη, ενώ ένα άλλο tab εμφανίζει τις συσκευές που διαθέτει ο χρήστης.

Το Dark Mode που αναφέρθηκε προηγουμένως δρα και σε αυτήν την εφαρμογή. Στην περίπτωση αυτή όταν είναι ενεργοποιημένο ο χάρτης μοιάζει με την Maps εφαρμογή στο macOS όταν έχει το Dark Mode ενεργοποιημένο.

Screenshot Interface

Ακόμη μία αλλαγή αναμένεται να συναντηθεί και στο interface που εμφανίζεται όταν ο χρήστης τραβήξει κάποιο screenshot. Μετά το update όταν γίνεται κάποιο screenshot το wallpaper θα θολώνει και θα εμφανίζονται μερικά tools τα οποία ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει. Παρόμοιο interface συναντάται και στα iPad.

