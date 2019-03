Snapchat: Ετοιμάζει gaming πλατφόρμα, βασισμένη στα AR παιχνίδια Snappables;

Στο Snap Partner Summit που θα πραγματοποιηθεί στο Λος Άντζελες στις 4 Απριλίου, η Snap Inc. ενδέχεται να παρουσιάσει μία νέα πλατφόρμα παιχνιδιών για το Snapchat, σύμφωνα με μια έκθεση του Cheddar.

Το Snapchat έχει κάνει στο παρελθόν κινήσεις προς την βιομηχανία των παιχνιδιών. Πέρυσι η εταιρεία κυκλοφόρησε τα “Snappables”, μια σειρά AR lens παιχνιδιών. Ωστόσο, η νέα πλατφόρμα που ετοιμάζει η Snap Inc., η οποία φημολογείται να έχει κωδικό όνομα “Project Cognac”, θα είναι η μεγάλη κίνηση της εταιρείας για να εισβάλει στην αγορά των παιχνιδιών. Αν οι φήμες είναι αληθείς τότε η πλατφόρμα αυτή θα επιτρέπει σε ανεξάρτητους προγραμματιστές να δημιουργήσουν παιχνίδια για την εφαρμογή του Snapchat.

Επιπλέον, σύμφωνα με το CNET, η εταιρεία τον Ιανουάριο εξαγόρασε ένα αυστραλιανό στούντιο παιχνιδιών, το Prettygreat, κάτι που ενισχύει την άποψη ότι ετοιμάζει gaming πλατφόρμα για το Snapchat. Ακόμη, ο κινέζικος τεχνολογικός όμιλος που έχει την Riot Games και το League of Legends, αγόρασε πέρυσι το 12% των μετοχών της Snap Inc. Η Tencent τότε δήλωσε ότι θέλει να εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Snap Inc., για τη δημιουργία παιχνιδιών για κινητά και newsfeed.

Ο λόγος που η εταιρεία θέλει να προσθέσει παιχνίδια στο Snapchat είναι απλός, για μεγαλύτερη κέρδη. Το Facebook Messenger, διαθέτει παιχνίδια στην εφαρμογή εδώ και χρόνια, και όπως όλα δείχνουν το Snapchat θέλει ένα κομμάτι από την πίτα.

Σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες, και την έκθεση του Cheddar, εκτός απροόπτων η πλατφόρμα θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2019. Η Snap αρνήθηκε να σχολιάσει την έκθεση του Cheddar. Αν όμως η πλατφόρμα παιχνιδιών Snapchat δεν είναι μύθος, τότε πιθανότατα θα μάθουμε περισσότερα στις 4 Απριλίου.

