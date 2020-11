5 δωρεάν RPG παιχνίδια για να λιώσετε σε Android και iOS

Σήμερα θα δούμε 5 δωρεάν RPG παιχνίδια για όσους λατρεύουν την κατηγορία και θέλουν να λιώσουν στο iOS ή το Android smartphone τους. Η λίστα δημιουργήθηκε με βάση παιχνίδια που έχουμε δοκιμάσει, έχουμε παίξει άπειρες ώρες και πλέον μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι θα σας κρατήσουν παρέα για πολλές ώρες. Επίσης, η σειρά είναι τυχαία.

Genshin Impact

Android, iOS

Ξεκινάμε με την πιο καινούργια κυκλοφορία, το Genshin Impact. Το παιχνίδι, ο κόσμος αλλά και αρκετά από τα mechanics είναι φανερά επηρεασμένα από το The Legend of Zelda: Breath of the Wild, όμως αυτό δε σημαίνει ότι είναι απαραίτητα κακό. Το Genshin Impact είναι ένα τρομερό open-world RPG με πανέμορφα cell-shaded γραφικά που σίγουρα αξίζει να παίξουν όλοι οι λάτρεις του είδους.

Black Desert Mobile

Android, iOS

Αν και πηγαίνουμε στα MMO, το Black Desert Online είναι από τα κορυφαία παιχνίδια για να κάψετε ώρες. Το παιχνίδι είναι πραγματικά πανέμορφο σε κάθε επίπεδο, από τα μοντέλα των χαρακτήρων μέχρι τα περιβάλλοντα. Το σύστημα μάχης είναι διασκεδαστικό και καθόλου “σπαστικό” για mobile game, ενώ υπάρχει συνέχεια κάτι να κάνετε. Το σύστημα δημιουργίας χαρακτήρων είναι απολαυστικό, ενώ διαλέξετε από διαφορετικά classes με ξεχωριστές δυνατότητες.

Raziel: Dungeon Arena

Android, iOS

Θέλετε να απολαύσετε ένα από τα καλύτερα Diablo-style παιχνίδια στο smartphone σας; Το Raziel: Dungeon Arena είναι για εσάς. Ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με τα υπόλοιπα της λίστας, τόσο στον τρόπο παιχνιδιού όσο και στο πως εξελίσσετε. Επίσης, υπάρχει μία αρκετά ενδιαφέρουσα ιστορία, αλλά το καλύτερο από όλα είναι το πόσο εύκολος είναι ο χειρισμός των παικτών. Επίσης, ο ήχος είναι πραγματικά κορυφαίος.

SAMURAI SHODOWN: The Legend of Samurai

Android, iOS

Ένα από τα πιο “χαλαρά” παιχνίδια στη λίστα, το SAMURAI SHODOWN: The Legend of Samurai θα μπορούσε άνετα να χαρακτηριστική ένα από τα ευκολότερα παιχνίδια της κατηγορίας. Όμως, η δυσκολία ανεβαίνει σταδιακά, ενώ η ενδιαφέρουσα ιστορία του και το έξυπνο skill system που προσφέρει μπορούν να σας προσφέρουν αρκετές ώρες παιχνιδιού. Σίγουρα όχι για τους hardcore, όμως για όσους θέλουν ένα RPG με καλό progression και λίγο πιο “απλό” gameplay.

Dragon Raja

Android, iOS

Τι να πει κανείς για το Dragon Raja; Από τα υπέροχα γραφικά της Unreal Engine, μέχρι τους αγώνες ταχύτητας αυτοκινήτων ή μηχανών, ακόμα και το να παίζει κάποιος κιθάρα, το Dragon Raja προσφέρει πολλά πράγματα για τους παίκτες. Καλή ιστορία, ενδιαφέροντες χαρακτήρες, αν και λίγο περιορισμένες κινήσεις στη μάχη, το Dragon Raja είναι το παιχνίδι που όσοι είναι φίλοι των MMO RPG πρέπει να δοκιμάσουν άμεσα.

Αυτές ήταν οι δικές μας προτάσεις για τα καλύτερα δωρεάν RPG που μπορείτε να παίξετε στο Android ή το iOS smartphone σας. Πείτε μας στα σχόλια αν έχετε κάποιο άλλο αγαπημένο ή με ποιο παιχνίδι ασχολείστε εσείς περισσότερο.

