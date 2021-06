Age of Empires 4: Επικές ιστορικές μάχες που καθόρισαν την πορεία του σύγχρονου κόσμου [Ε3 2021]

Τρίτη, 15/06/2021 · Νίκος Ζώης

Το πολυαναμενόμενο Age of Empires 4 έχει ημερομηνία κυκλοφορίας. Όπως ανακοίνωσε η Microsoft, το Age of Empires 4 βγαίνει 28 Οκτωβρίου για PC. To Age of Empires 4 αποτελεί μετεξέλιξη των κλασικών προκατόχων του, επιτρέποντάς σας να ζήσετε επικές ιστορικές μάχες που καθόρισαν την πορεία του σύγχρονου κόσμου.

Το παιχνίδι διαθέτει μεταξύ άλλων οκτώ πολιτισμούς, τέσσερα campaign με 35 αποστολές και ιστορικές προσωπικότητες, τέσσερις περιόδους (Medieval, Feudal, Castle, Imperial), story mode και tutorial φιλικά προς νέους παίκτες, νέους μηχανισμούς όπως κρύψιμο σε δάση, multiplayer για οκτώ παίκτες, custom games και αυθεντικό στιλ γραφικών.