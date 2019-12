Απλά “Xbox” θα ονομάζεται η επόμενη κονσόλα της Microsoft

Η Microsoft κατά την διάρκεια του The Game Awards 2019 παρουσίασε την επόμενη γενιά Xbox, Xbox Series X η οποία είχε την κωδική ονομασία Project Scarlett. Τώρα σύμφωνα με εκπρόσωπο της Microsoft, το Series X αναφέρεται στο μοντέλο της κονσόλας πράγμα που σημαίνει ότι η επόμενη γενιά κονσολών της Microsoft θα ονομάζεται απλά Xbox.

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος της Microsoft δήλωσε ότι η ονομασία “Xbox Series X” θα δώσει επιπλέον χώρο στην εταιρεία για την κυκλοφορία περισσότερων κονσολών στο μέλλον. Να υπενθυμίσουμε ότι η Microsoft σε αυτήν την γενιά κυκλοφόρησε συνολικά τρία Xbox One τα οποία έχουν την ονομασία Xbox One, Xbox One X και Xbox One S με δυνατότερη έκδοση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά το Xbox One X.

Χαρακτηριστικά

Μέσα σε αυτήν την ορθογώνια κονσόλα τώρα θα φιλοξενηθεί ένας custom επεξεργαστής της AMD, μία επίσης custom κάρτα γραφικών της “κόκκινης εταιρείας” καθώς και ένας custom SSD για την μείωση των loading time. Επιπλέον, θα υποστηρίζει 4K στα 60fps, μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης έως και 8K και θα προσφέρει εμπειρία ray tracing. Την κονσόλα θα συνοδεύει το νέο Xbox Wireless Controller στο οποίο έχουν ενσωματωθεί νέα χαρακτηριστικά και πινελιές που βασίζονται στον σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά του controller Xbox Elite Series 2.

Τέλος, η κυκλοφορία της επόμενης κονσόλας της Microsoft αναμένεται να γίνει τα Χριστούγεννα του 2020.

