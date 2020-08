Crysis Remastered: Κυκλοφορεί επίσημα στις 18 Σεπτεμβρίου

Μετά την κυκλοφορία του στο Nintendo Switch αλλά και την καθυστέρηση που οι developers μας ανακοίνωσαν, το Crysis Remastered είναι γεγονός. Ο τίτλος είναι σημαντικά βελτιωμένος σε σχέση με την έκδοση που κυκλοφόρησε το 2007 και δημιούργησε το γνωστό πλέον meme “But can it run Crysis?”.

Η Crytek έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο βίντεο, το οποίο μας προετοιμάζει για τις αναβαθμίσεις που θα δουν οι παίκτες στη νέα έκδοση. Σε αυτές τις βελτιώσεις περιλαμβάνεται ο καλύτερος φωτισμός, αντανακλάσεις νερού αλλά και λοιπών στοιχείων μέσω Ray Tracing αλλά και εντυπωσιακά textures σε ποιότητα 8K.

Δυστυχώς δεν είδαμε κάποιο gameplay στο εν λόγω trailer. Το Crysis Remastered θα κυκλοφορήσει για Xbox One, PlayStation 4 και PC στις 18 Σεπτεμβρίου. Για να αποκτήσετε την έκδοση του PC, θα πρέπει να αγοράσετε τον τίτλο μέσω του Epic Games Store.

Πηγή