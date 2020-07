Crysis Remastered: Εντυπωσιακό gameplay video της έκδοσης του Nintendo Switch

To Crysis ήταν ένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια για την εποχή του, ωθώντας τους υπολογιστές στα άκρα τους και δημιουργώντας το γνωστό meme “But can it run Crysis?”, κάτι που το βλέπαμε για αρκετά χρόνια σε ότι υπολογιστή/κονσόλα έβγαινε.

Αυτά όμως αποτελούν παρελθόν, καθώς πέραν της έκδοσης για Xbox One και PlayStation 4 το Crysis Remastered θα κυκλοφορήσει και στο – πολύ πιο αδύναμο – Nintendo Switch, με το studio να ανεβάζει ένα gameplay video σχεδόν 2 λεπτών και να μας παρουσιάζει την έκδοση της κονσόλας της Nintendo.

Στο παραπάνω βίντεο βλέπουμε τα αναβαθμισμένα textures, καλύτερο βάθος πεδίου, ενεργό motion blur, ενισχυμένο δυναμικό φωτισμό, τεχνολογία SVOGI και το περιβάλλον που μπορεί να καταστραφεί. Η έκδοση του βίντεο τρέχει σε ανάλυση 720p στα 30 καρέ. Πάντως, όπως και να έχει, το Nintendo Switch φαίνεται πως παρά τη δύναμη του στα χαρτιά, με σωστή ανάπτυξη μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις.

