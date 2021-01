Cyberpunk 2077: Διαθέσιμο το patch 1.1 που διορθώνει πολλά bugs και καταστρέφει το campaign

Η CD Projekt RED έδωσε το πρώτο μεγάλο patch (1.1) για το Cyberpunk 2077, το οποίο διορθώνει αρκετά bugs όμως καταστρέφει την πρόοδό σας στο campaign. Μάλιστα, το πρόβλημα φαίνεται να είναι τόσο σοβαρό που ακόμα και η μέθοδος επίλυσης που δίνει το studio δεν έχει 100% αποτελεσματικότητα.

Συγκεκριμένα, στο τέλος της αποστολής Down in the Street ο χαρακτήρας Goro Takemura καλεί τον παίκτη ώστε να του δώσει οδηγίες για τη συνέχεια της ιστορίας. Πριν το patch 1.1 κάποιες φορές ο Takemura δεν καλούσε, με προσωρινή παύση του progress, αν και λίγη ώρα αργότερα καλούσε κανονικά. Όμως, πλέον σας καλεί αμέσως μεν, αλλά απλά δε μιλάει. Κάπως έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει τρόπος να προχωρήσετε το campaign.

Ακόμα και να κάνετε load κάποιο προηγούμενο save το πρόβλημα δε διορθώνεται. Υπάρχει προσωρινή λύση αν έχετε κάνει save πριν από το bug, αλλιώς απλά… ξεχνάτε το campaign του Cyberpunk 2077 μέχρι το επόμενο patch. Η επίσημη προσωρινή λύση που δίνει η CD Projekt RED:

Φορτώστε ένα παιχνίδι προτού οι Takemura και V εγκαταλείψουν το γραφείο του Wakako Ολοκληρώστε τη συνομιλία με τον Takemura έξω από το γραφείο αμέσως Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνομιλίας και όταν ενημερωθεί το quest, προχωρήστε μπροστά 23 ώρες το ρολόι Δείτε εάν ενεργοποιείται το ολοκαύτωμα και ξεκινάει ο διάλογος με τον Takemura

