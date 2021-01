Cyberpunk 2077: Νέο update διορθώνει το game-breaking bug

Το νέο update του Cyberpunk 2077 διορθώνει το game-breaking bug που παρουσιάστηκε με το patch 1.1 του παιχνιδιού. Το hotfix φέρνει το παιχνίδι στην έκδοση 1.11 και έρχεται να διορθώσει το πρόβλημα που είχε εμφανιστεί σε όλες τις εκδόσεις (Xbox One, PlayStation 4, PC και Stadia).

Για όσους δε θυμούνται, με το τελευταίο patch του Cyberpunk 2077 διορθώθηκαν πολλά προβλήματα που είχαν συναντήσει οι παίκτες, όμως στο τέλος της αποστολής Down in the Street πάγωνε και η πρόοδος των παικτών στο campaign. Η CD Projekt RED είχε δώσει οδηγίες για να αποφύγετε αυτό το bug, όμως αν δεν είχατε κάνει save πιο πριν δυστυχώς μένατε σε μία λούπα.

Να πούμε βέβαια ότι το bug εμφανίστηκε στις 25 Ιανουαρίου, όταν και κυκλοφόρησε το νέο patch, οπότε βλέπουμε αρκετά γρήγορη ανταπόκριση από την εταιρεία. Επιπλέον, περιμένουμε και το patch του Φεβρουαρίου, με το οποίο μας έχει υποσχεθεί η εταιρεία ότι θα βελτιωθούν και τα προβλήματα στις επιδόσεις των κονσόλων προηγούμενης γενιάς.

