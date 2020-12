Cyberpunk 2077: Πολλά προβλήματα σε PlayStation 4 και Xbox One

Μετά από πολλές αναβολές, το Cyberpunk 2077 κυκλοφόρησε επιτέλους, όμως το παιχνίδι έχει πολλά προβλήματα σε PlayStation 4 και Xbox One. Το Twitter έχει πάρει φωτιά τις τελευταίες ώρες με τα αμέτρητα bugs αλλά και τα προβλήματα στην απόδοση που έχει το παιχνίδι στις κονσόλες της προηγούμενης γενιάς, αλλά τουλάχιστον μας προσφέρουν στιγμές γέλιου.

Πέραν όμως των πολλών προβλημάτων, οι εκδόσεις για Xbox One και PlayStation 4 έχουν χαμηλής ποιότητας textures, αντικείμενα εμφανίζονται και εξαφανίζονται, ενώ φορτώνει αρκετά αργά τα μοντέλα χαρακτήρων και το περιβάλλον. Αν νομίζεται βέβαια πως αυτό είναι το χειρότερο, κάποιοι χρήστες έπαιξαν το Cyberpunk 2077 απευθείας από το δισκάκι χωρίς το day 1 patch και το παιχνίδι είναι απλά unplayable.

Don’t worry everyone we’ll just crunch the staff for another year to iron these out. pic.twitter.com/brj1v0ibtj

— Steven (@MrDelabee) December 10, 2020