Cyberpunk 2077: Θα καθυστερήσει το ray tracing για συστήματα με AMD GPU

Η CD Projekt Red ανακοίνωσε κάποιες σημαντικές αλλαγές στις απαιτήσεις συστήματος του Cyberpunk 2077. Επιπλέον, σε συνεργασία με την Nvidia δημιούργησαν και δημοσίευσαν ένα βίντεο στο οποίο δείχνουν το εκπληκτικό αποτέλεσμα που έχει το ray tracing στα γραφικά του παιχνιδιού.

Έχουμε συνηθίσει οι εταιρείες παιχνιδιών να δημιουργούν βίντεο όσον αφορά το ray tracing σε συνεργασία με την Nvidia, αλλά η περίπτωση του Cyberpunk 2077 διαφέρει και μάλιστα για ένα αρκετά καλό λόγο.

Στον πίνακα με τις απαιτήσεις συστήματος του παιχνιδιού υπάρχουν στήλες οι οποίες αφορούν τα κλασικά επίπεδα ρυθμίσεων, όπως Minimum, Recommended, High και Ultra, καθώς και τις ρυθμίσεις με ενεργό το ray tracing.

Στις στήλες για την υποστήριξη του ray tracing η CD Projekt Red αναφέρει ως απαιτούμενο λειτουργικό τα Windows 10, στους επεξεργαστές σημειώνει τόσο μοντέλα της Intel όσο και της AMD, και όσον αφορά τη μνήμη ζητάει από τον χρήστη να έχει 16GB RAM και τουλάχιστον 6GB VRAM.

Όμως, στα υποστηριζόμενα μοντέλα καρτών γραφικών αναφέρει μόνο τις RTX 2060, RTX 3070, και RTX 3080 της Nvidia, και κανένα μοντέλο της AMD.

Τις απαιτήσεις συστήματος δημοσίευσε πρώτος στο Twitter ο Global Community Lead του Cyberpunk 2077, Marcin Momot. Όταν ένας χρήστης τον ρώτησε γιατί δεν αναγράφονται στον πίνακα οι νέες κάρτες της AMD, αυτός απάντησε ότι το παιχνίδι δεν θα υποστηρίζει τις κάρτες γραφικών της AMD κατά την κυκλοφορία του.

Ωστόσο, ο Momot επιβεβαίωσε ότι η CD Projekt Red σε συνεργασία με την AMD κάνουν ότι μπορούν ώστε να προσφέρουν όσο πιο σύντομα μπορέσουν το ray tracing και στους χρήστες των συγκεκριμένων καρτών.

Not for the release but we are working together with AMD to introduce this feature as soon as we can.

— Marcin Momot (@Marcin360) November 20, 2020