Cyberpunk 2077: Το απόλυτο troll post που φέρνει πανικό

Το Cyberpunk 2077 έχει ήδη αναβληθεί τόσες φορές, που το γνωστό μήνυμα με το κίτρινο φόντο από πίσω είναι ικανό να φέρει πανικό, ακόμα και αν είναι troll. Ο Tom Warren της ιστοσελίδας The Verge αποφάσισε να τρολάρει τους ακόλουθους του στο Twitter με ένα μήνυμα που κανείς δε θα ήθελε να δει.

Συγκεκριμένα, ο Warren χρησιμοποίησε το background του γνωστού μηνύματος που έχουμε δει να χρησιμοποιεί η CD Projekt Red για να μας ανακοινώσει νέα αναβολή της κυκλοφορίας του παιχνιδιού, όμως για να μας δείξει τελικά τους στοίχους του Never Gonna Give You Up του Rick Astley. Με λίγα λόγια, όχι απλό troll, αλλά Rick-Rolled όλοι όσοι το είδαν.

Οι αντιδράσεις από κάτω, όπως μπορείτε να φανταστείτε, δεν ήταν και τόσο ψύχραιμες. Ωστόσο, πρέπει να παραδεχτούμε ότι ήταν ένα πολύ έξυπνο troll για το Cyberpunk 2077 που σίγουρα όποιος το δει πριν διαβάσει την εικόνα θα ανησυχήσει. Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει κανονικά στις 10 Δεκεμβρίου για PlayStation 5, Xbox Series X, Series S, PlayStation 4, Xbox One και PC.

Never Gonna Give You Up, Never Gonna Let You Down!

