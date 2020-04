DualSense: Οι πρώτες αντιδράσεις για το χειριστήριο του PlayStation 5

Πριν από λίγες ώρες η Sony παρουσίασε επίσημα το χειριστήριο του PlayStation 5, το οποίο είναι διαφορετικό σε σχεδιασμό από αυτό του PlayStation 4 και έχει νέα ονομασία, και ονομάζεται DualSense. Λίγο μετά την παρουσίασή του, λοιπόν, έχουν προκύψει και οι πρώτες αντιδράσεις.

Οι κυριότερες αφορούν τον σχεδιασμό του, καθώς μέχρι και ως θύλακα αυγού το χαρακτήρισαν, αλλά και το γεγονός ότι έχει ένα σύμβολο πάνω από το κουμπί Share, το οποίο θα αντικατασταθεί από το κουμπί Create.

Κάποιοι το παρομοίασαν με τον ήχο που βγαίνει από μία πάπια, ενώ κάποιοι άλλοι στάθηκαν στα χρώματα και θέλησαν να αλλάξουν το άσπρο και το μαύρο, με το μαύρο, τον συνδυασμό του μαύρου με γαλάζιο, κόκκινο και κίτρινο, καθώς και τον συνδυασμό του πρασινογαλάζιου με το μωβ να κυριαρχούν.

Επίσης, μία άλλη ωραία αντίδραση ήταν της γαλλικής εταιρείας ανάπτυξης video games, Quantic Dream, η οποία ανέβασε στο Twitter της μία φωτογραφία, στην οποία ένα ζευγάρι κοιτάζει παράξενα έναν άνδρα.

Αυτός έχει κεφάλι το DualShock, ενώ από το ζευγάρι η γυναίκα είναι η Sony και ο άνδρας έχει για κεφάλι το DualSense. Τέλος, κάποια άλλα tweets παρομοιάζουν το χειριστήριο του PlayStation 5 με ρομπότ, ενώ ένας φίλος θεωρεί ότι τείνει περισσότερο προς το χειριστήριο του Nintendo Switch, αν και οι περισσότεροι το συγκρίνουν με αυτό του Xbox.

