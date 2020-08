Έρχεται νέα έκδοση του Xbox One S στα 300 δολαρια;

Μπορεί η Microsoft να ετοιμάζεται για την επόμενη γενιά, με την κυκλοφορία του Xbox Series X, όμως φαίνεται πως η εταιρεία ετοιμάζει μία ακόμα έκδοση της τωρινής κονσόλας της, Xbox One S, σύμφωνα τουλάχιστον με νέες αναφορές.

Ο χρήστης του Twitter @Pvt_Biscuit εντόπισε μία νέα προσθήκη στα προϊόντα του αμερικανικού καταστήματος Target. Όπως βλέπουμε και στις εικόνα, πρόκειται για μία νέα έκδοση του Xbox One S, με σκληρό δίσκο 1TB. Η V2, όπως αναγράφεται, φημολογείται ότι θα περιλαμβάνει το νέο χειριστήριο που είδαμε σε λευκό χρώμα, όμως η τιμή των 299.99 δολαρίων δε το κάνει και τόσο ελκυστική πρόταση.

Ήδη η Microsoft έχει σταματήσει την παραγωγή των Xbox One X και Xbox One S All-Digital, με το Xbox One S να είναι η μόνη πρόταση που ακόμα παράγει και πουλάει. Έχουμε δει στο παρελθόν παρόμοιες κινήσεις, με την κυκλοφορία ενός τελευταίου μοντέλου Xbox 360, το οποίο σχεδιαστικά έμοιαζε με το Xbox One. Όπως και να έχει, αν η Microsoft σκοπεύει να κυκλοφορήσει τη νέα έκδοση στα 299.99, άρα πόσο θα κοστίζει το Xbox Series X;

